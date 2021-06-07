Справа МН17: підозрювані проігнорували засідання суду в Гаазі

"Суд зазначає, що підозрювані Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко не з'явилися. Вони обізнані про ці слухання. Справи проти цих трьох підозрюваних продовжують слухатися у заочному порядку", - підкреслив Стейнгаюс.

Підозрюваного Олега Пулатова представляє захист - адвокат нідерландської юридичної компанії Sjöcrona Van Stigt Сабіна тен Дуссхате і адвокат Баудевейн ван Ейк.

За словами судді, у понеділок поновлюються слухання щодо підозрюваних російського терориста Гіркіна (Стрелкова), російського генерала Дубинського (позивний "Хмурий") і Харченка (позивний "Крот"). Слухання були припинені 21 травня.

Також поновлюються слухання щодо Пулатова (позивний "Гюрза"), які були припинені 26 травня.

Слухання щодо цих чотирьох підозрюваних проходять одночасно, проте їх справи не об'єднували.

Стейнгаюс зазначив, що сьогодні на суді були присутні родичі загиблих пасажирів літака рейсу MH17 і захист.