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Cуд Гааги завтра почне слухання по суті у справі MH17: головні теми засідання

Новость на русском →
Гаага, Неділя 06 червня 2021 15:06
Cуд Гааги завтра почне слухання по суті у справі MH17: головні теми засідання Фото: суд Гааги почне слухання по суті у справі MH17 (defensie.nl)
Автор: Дмитро Левицький

Суд Гааги у понеділок, 7 червня, почне слухання по суті у справі про знищення малайзійського літака рейсу MH17 над Донбасом. Планується, що суд розгляне три загальних питання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Суд Гааги відкриє власну кримінальну справу щодо катастрофи MH17 і, вивчаючи та обговорюючи зміст матеріалів обвинувачення, з'ясовуватиме ключові питання:

  • чи був рейс MH17 знищений ракетою "БУК";
  • чи була ракета "БУК" випущена з поля поблизу Первомайського;
  • чи брав у цьому участь обвинувачений.

Також можуть обговорюватися особисті обставини кожного обвинуваченого, якщо така інформація буде в матеріалах слідства.

Очікується, що суд буде обговорювати матеріали справи протягом 8, 9 та 10 червня 2021 року. В процесі суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.

Згодом у сторони обвинувачення буде можливість обговорити матеріали справи 17 і 18 червня 2021 року. Після цього захисту може бути надана можливість обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.

Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. А у вересні 2021 року до суду зможуть звернутися родичі загиблих у катастрофі рейсу MH17.

Нагадаємо, 26 травня суд Гааги завершив попереднє провадження у справі про знищення рейсу MH17 над Донбасом. Судді та адвокати дослідили уламки та реконструкцію знищеного літака.

Також РБК-Україна писало, що журналісти Nieuwsuur знайшли докази контакту фігурантів справи MH17 з вищим керівництвом Росії у день катастрофи літака.

Додамо, в українському МЗС очікуються, що судовий процес у справі MH17 завершиться не раніше кінця 2023 року.

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