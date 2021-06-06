Cуд Гааги завтра почне слухання по суті у справі MH17: головні теми засідання
Суд Гааги у понеділок, 7 червня, почне слухання по суті у справі про знищення малайзійського літака рейсу MH17 над Донбасом. Планується, що суд розгляне три загальних питання.
Суд Гааги відкриє власну кримінальну справу щодо катастрофи MH17 і, вивчаючи та обговорюючи зміст матеріалів обвинувачення, з'ясовуватиме ключові питання:
- чи був рейс MH17 знищений ракетою "БУК";
- чи була ракета "БУК" випущена з поля поблизу Первомайського;
- чи брав у цьому участь обвинувачений.
Також можуть обговорюватися особисті обставини кожного обвинуваченого, якщо така інформація буде в матеріалах слідства.
Очікується, що суд буде обговорювати матеріали справи протягом 8, 9 та 10 червня 2021 року. В процесі суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.
Згодом у сторони обвинувачення буде можливість обговорити матеріали справи 17 і 18 червня 2021 року. Після цього захисту може бути надана можливість обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.
Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. А у вересні 2021 року до суду зможуть звернутися родичі загиблих у катастрофі рейсу MH17.
Нагадаємо, 26 травня суд Гааги завершив попереднє провадження у справі про знищення рейсу MH17 над Донбасом. Судді та адвокати дослідили уламки та реконструкцію знищеного літака.
Також РБК-Україна писало, що журналісти Nieuwsuur знайшли докази контакту фігурантів справи MH17 з вищим керівництвом Росії у день катастрофи літака.
Додамо, в українському МЗС очікуються, що судовий процес у справі MH17 завершиться не раніше кінця 2023 року.