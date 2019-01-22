Справа МН17: в Нідерландах підписали меморандум про фінансування суду

Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Меморандум підписали Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна

У Гаазі підписали міжурядовий меморандум щодо фінансування судового переслідування винних у катастрофі рейсу МН17. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Меморандум уклали п’ять країн, правоохоронні органи яких беруть участь у роботі Спільної групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 17 липня 2014 року (JIT), а саме: Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна. З української сторони документ підписав посол у Нідерландах Всеволод Ченцов

Нагадаємо, перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук повідомляв, що розслідування Міжнародної слідчої групи за фактом збиття Boeing рейсу MH17 вийшло на фінальну стадію.

Сторожук додав, що протягом 2018 року Міжнародна слідча група займалася підготовкою для передачі матеріалів до суду Нідерландів, в тому числі і на законодавчому рівні, оскільки необхідно було ухвалити ратифікаційний та імплементаційний пакет законів, які регламентують деякі процесуальні моменти, не врегульовані національним законодавством.

Відзначимо, до австралійського парламенту внесли законопроект про запровадження нових санкцій щодо іноземних посадовців, причетних до міжнародних злочинів, як-от катастрофа рейсу МН17. Автор законопроекту Майкл Данбі пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку.