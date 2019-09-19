ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справу "мінера" моста Метро не будуть кваліфікувати як підготовку до теракту, - Крищенко

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 15:02
Справу "мінера" моста Метро не будуть кваліфікувати як підготовку до теракту, - Крищенко
Фото: Андрій Крищенко (зліва) (РБК-Україна)

У ході обшуків правоохоронці не знайшли вибухівки

Кримінальне провадження стосовно "мінера" моста Метро у Києві не будуть кваліфікувати як підготовку до терористичного акту. Про це на брифінгу заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поліція погодила цю позицію з прокуратурою міста Києва.

"Провели кілька обшуків, не знайшли нічого кримінального - маю на увазі зброю або вибухівку. У прокуратурі вже погоджено підозра в хуліганстві і неправдивому повідомленні про замінування. Звинувачення у підготовці терористичного акту поліція пред'являти не буде. Це погоджена позиція з прокуратурою міста, будуть притягати до відповідальності за двома статтями", - заявив Крищенко.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проситиме про мінімальне покарання для зловмисника, який у середу, 18 вересня, влаштував провокацію на мосту Метро в Києві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство у справах ветеранів буде захищати інтереси "мінера" у суді. Згідно із заявою, Міністерство збирається захищати його інтереси, як і будь-якого учасника російсько-української війни.

Зазначимо, після затримання мінера глава поліції Києва повідомив, що затриманому загрожує позбавлення волі аж до довічного. Тоді Крищенко заявляв, що стосовно затриманого порушено кримінальну справу - підготовка до теракту.

Міністерство у справах ветеранів буде захищати мінера мосту в Києві У Києві сьогодні можливі обмеження роботи метро
Новини України Київметро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся