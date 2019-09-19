Дело "минера" моста Метро не будут квалифицировать как подготовку к теракту, - Крищенко

Фото: Андрей Крищенко (слева) (РБК-Украина)

В ходе обысков правоохранители не нашли взрывчатки

Уголовное производство в отношении "минера" моста Метро в Киеве не будут квалифицировать как подготовку к террористическому акту. Об этом на брифинге заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, полиция согласовала эту позицию с прокуратурой города Киева.

"Провели несколько обысков, не нашли ничего криминального - имею в виду оружие или взрывчатку. В прокуратуре уже согласовано подозрение - в хулиганстве и неправдивом сообщении о заминировании. Обвинения в подготовке террористического акта полиция предъявлять не будет. Это согласованная позиция с прокуратурой города, будут привлекать к ответственности по двум статьям", - заявил Крищенко.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что будет просить о минимальном наказании для злоумышленника, который в среду, 18 сентября, устроил провокацию на мосту Метро в Киеве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы "минера" в суде. Согласно заявлению, Министерство собирается защищать его интересы, как и любого участника российско-украинской войны.

Отметим, после задержания минера глава полиции Киева сообщил, что задержанному грозит лишение воли вплоть до пожизненного. Тогда Крищенко заявлял, что в отношении задержанного открыто уголовное дело - подготовка к теракту.