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ЄС напередодні суду у справі MH17 закликав співпрацювати зі слідством

Новини » Політика     07.03.2020 - 11:19
ЄС напередодні суду у справі MH17 закликав співпрацювати зі слідством
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

ЄС вважає суд важливим етапом для встановлення правди

Європейський союз напередодні початку судових розглядів у справі про катастрофу рейсу MH17 закликав сторони співпрацювати з міжнародним слідством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високо представника ЄС Жозепа Борреля.

За словами Борреля, початок судового процесу у справі MH17 є важливим етапом для встановлення правди та притягнення до відповідальності винних у катастрофі малайзійського літака.

"Ми згадуємо про катастрофу MH17 на сході України, яка сталася 17 липня 2014 року. Ця трагедія спричинила смерть 298-ми невинних людей із 17 країн. Початок кримінального судового процесу 9 березня є важливим кроком у напрямку віднайдення правди, встановлення справедливості для жертв та їхніх найближчих родичів, а також притягнення до відповідальності винних у знищенні літака", - заявив він.

Крім того, в Євросоюзі вкотре висловили впевненість у незалежності та професіоналізмі судової процедури у справі MH17, а також закликали сторони співпрацювати зі слідством.

"У час, коли триває кримінальне розслідування Спільної слідчої групи, Євросоюз закликає усі держави, включно із Російською Федерацією, повністю співпрацювати зі слідством відповідно до резолюції Ради безпеки ООН", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, раніше у НАТО закликали міжнародну спільноту сприяти притягненню до відповідальності винних в авіакатастрофі рейсу MH17 на Донбасі. Генсек НАТО привітав початок судового розгляду справи MH17 в Нідерландах.

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