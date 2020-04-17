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По справі Майдану оголосили ще одну підозру

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 10:21
По справі Майдану оголосили ще одну підозру
Фото: розгін протестуючих (РБК-Україна)

Правоохоронні органи оголосили підозру громадянину у завідомо неправдивому показанні

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань повідомили про підозру громадянину у завідомо неправдивому показанні,що сприяло звільненню з-під варти колишнього слідчого, який підозрювався в переслідуваннях протестувальників. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, суддя звільнив з-під варти колишнього слідчого Дніпровського райуправління ГУ МВС міста Києва, який 18 лютого 2014 року незаконно затримав та повідомив про підозру у масових заворушеннях без жодних доказів вини двом учасникам Євромайдану, а також скерував до суду клопотання про взяття їх під варту.

За наміром сторони захисту пом'якшення запобіжного заходу мало б надати можливість підозрюваному втекти на тимчасово окуповану територію України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику слідчого відділу одного з районних управлінь ГУ Нацполіції України в місті Києві у справі Майдану. Під час Революції Гідності підозрюваний обіймав посаду старшого слідчого одного з відділів районного управління МВС України в Києві.

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