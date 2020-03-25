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Справи Майдану: ДБР оголосило підозру ще одному екс-керівнику підрозділу МВС

Новини » Суспільство     25.03.2020 - 18:16
Справи Майдану: ДБР оголосило підозру ще одному екс-керівнику підрозділу МВС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Правоохоронці повідомили про підозру у справі Майдану ще одному колишньому керівнику підрозділу Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

"Слідством встановлено, що екс-начальник підрозділу міліції, з метою виконання злочинного наказу, організував та забезпечив незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян 30 листопада 2013 року. В результаті цього бійці полку "Беркут" та військовослужбовці ВВ МВС України витіснили з Майдану Незалежності близько 300 учасників зборів", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному екс-правоохоронцю. У разі доведення вини йому загрожують 2 роки виправних робіт, 6 місяців арешту, до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, 20 березня ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику спеціального підрозділу МВС в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року. Вирішувалося питання про обрання запобіжного заходу.

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