Справа Мартиненко: САП направила до суду обвинувальний акт

Обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно ще двох осіб, яких звинувачують у заволодінні коштами ДП "Національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на суму понад 6,4 млн євро. Про це повідомляє прес-служба САП.
Їх звинувачують в укладанні та виконанні контрактів поставки устаткування від чеської компанії SKODA JS і при пов'язаному з ним укладенні та виконанні контракту та додатків до нього між SKODA JS і компанією BRADCREST INVESTMENTS SA на загальну суму 6, 4 млн євро. Фігурантів справи затримали і доставили до суду.
"Вказаний злочин, згідно пред'явленого обвинувачення, було скоєно організованою групою осіб, обвинувальний акт щодо яких вже слухається колегію суддів Шевченківського суду по справі № 761/18763/18, а факти неправомірних дій посадових осіб чеської компанії та подальшої легалізації коштів, якими оволоділи учасники групи, зараз розслідуються компетентними органами Чеської Республіки та Швейцарської Конфедерації", - йдеться в повідомленні
в даний час обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті
Нагадаємо, 19 листопада 2018 року НАБУ завершило розслідування відносно ще двох підозрюваних у заволодінні коштами "Енергоатому".
Раніше повідомлялося, що в Києві детективи НАБУ 11 жовтня затримали людину, імовірно причетного до заволодіння коштами "Енергоатому" в сумі 6,4 млн євро.
Також повідомлялося, що детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до документів, які містять зразки підпису Мартиненко і його "правої руки" Павла Скаленка.