Мангер не з'явився в суд навмисно, - адвокат

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Адвокат наголосила, що необхідно було вжити заходи для доставки Мангера в суд

Адвокат потерпілих у справі по вбивству Катерини Гандзюк Євгенія Закревська заявила, що підозрюваний Владислав Мангер навмисно не з'явився в Київський апеляційний суд 28 лютого. Про це після засідання суду заявила представник потерпілої сторони Євгенія Закревська, повідомляє РБК-Україна.

Вона наголосила, що повноцінне засідання у Київському апеляційному суді сьогодні не відбулося і заявила, що воно було зірвано навмисне.

"Не має права у підозрюваного обирати, куди йому ходити. Я вважаю, що прокурор був недостатньо наполегливий на засіданні. Я вважаю, що треба було вживати заходи для доставки до суду. Те, що ми зараз спостерігаємо - це потакання підозрюваному", - сказала Закревська.

Закревська зазначила, що термін запобіжного заходу у Владислава Мангера стікає 3 березня.

За її словами, розгляд клопотання про продовження терміну запобіжного заходу Мангеру у Шевченківському суді відбудеться 4 березня.

"Не всім підозрюваним пред'явлені підозри наразі, я вважаю", - додала Закревська.

Нагадаємо, у Київському апеляційному суді сьогодні, 28 лютого, відклали розгляд апеляційних скарг у відношенні підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк - Владислава Мангера на 1 березня на 12:00.

Зазначимо, Мангер в Київський апеляційний суд сьогодні не прибув. Сторона захисту заявила, що не знає, де знаходиться Мангер. Сторона звинувачення також заявила, що не знає про його місцезнаходження.