ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мангер не з'явився в суд навмисно, - адвокат

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 18:08
Мангер не з'явився в суд навмисно, - адвокат
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Адвокат наголосила, що необхідно було вжити заходи для доставки Мангера в суд

Адвокат потерпілих у справі по вбивству Катерини Гандзюк Євгенія Закревська заявила, що підозрюваний Владислав Мангер навмисно не з'явився в Київський апеляційний суд 28 лютого. Про це після засідання суду заявила представник потерпілої сторони Євгенія Закревська, повідомляє РБК-Україна. 

Вона наголосила, що повноцінне засідання у Київському апеляційному суді сьогодні не відбулося і заявила, що воно було зірвано навмисне. 

"Не має права у підозрюваного обирати, куди йому ходити. Я вважаю, що прокурор був недостатньо наполегливий на засіданні. Я вважаю, що треба було вживати заходи для доставки до суду. Те, що ми зараз спостерігаємо - це потакання підозрюваному", - сказала Закревська. 

Закревська зазначила, що термін запобіжного заходу у Владислава Мангера стікає 3 березня.

За її словами, розгляд клопотання про продовження терміну запобіжного заходу Мангеру у Шевченківському суді відбудеться 4 березня. 

"Не всім підозрюваним пред'явлені підозри наразі, я вважаю", - додала Закревська.

Нагадаємо, у Київському апеляційному суді сьогодні, 28 лютого, відклали розгляд апеляційних скарг у відношенні підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк - Владислава Мангера на 1 березня на 12:00.

Зазначимо, Мангер в Київський апеляційний суд сьогодні не прибув. Сторона захисту заявила, що не знає, де знаходиться Мангер. Сторона звинувачення також заявила, що не знає про його місцезнаходження.

Рада продовжила роботу ТСК по розслідуванню вбивства Гандзюк До суду надійшло клопотання про продовження обов'язків Мангера
Новини України Владислав МангерСудКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся