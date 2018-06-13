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Справа Крисіна: у суді розпочались дебати

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 16:01
Фото: засідання суду (РБК-Україна)
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Держобвинувачення наполягає на покаранні у вигляді 6 років позбавлення волі

В Апеляційному суді Києва по справі Юрія Крисіна сьогодні, 13 червня, розпочались судові дебати. Про це оголосив головуючий суддя Ященко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, першою виступає прокурор по справі Людмила Гетьман.

"Підставою пом'якшеного покарання була його хороша характеристика та утримання малолітніх дітей. Його щире каяття не є щирим. Його поведінка свідчить про відсутність жалю за скоєний злочин. Вважаю, що його каяття є вимушеним, а не щирим. Стороною обвинувачення зверталась увага, що не врахована тяжкість обставин, при яких вчинявся злочин. На момент вчинення злочину Крисін чудово усвідомлював, що він робить. Злочинна діяльність стала його нормою життя та звичкою. Було встановлено, що у нього вже була судимість раніше. Так, особа поведінку не змінила. Прошу визнати винним Крисіна та призначити йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі", - сказала прокурор.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва почав розгляд апеляційних скарг, поданих прокурором та представниками потерпілих на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року, яким Юрія Крисина визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення.

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Теги публікації: Київ, заседание суда, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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