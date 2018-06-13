Апелляционный суд начал заседание по делу Крысина

На заседание не прибыла потерпевшая Светлана Кирилаш
Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционных жалоб, поданных прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 года, которым Юрия Крысина признано виновным в совершении уголовного правонарушения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, Крысина признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
На заседание не прибыла потерпевшая Светлана Кирилаш.
Напомним, 29 мая Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линника, который дал Крысину условный срок.
В декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Впоследствие ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.