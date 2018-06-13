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Апелляционный суд начал заседание по делу Крысина

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 15:45
Фото: Юрий Крысин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Юрий Крысин (Виталий Носач, РБК-Украина)

На заседание не прибыла потерпевшая Светлана Кирилаш

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционных жалоб, поданных прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 года, которым Юрия Крысина признано виновным в совершении уголовного правонарушения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, Крысина признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

На заседание не прибыла потерпевшая Светлана Кирилаш.

Напомним, 29 мая Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линника, который дал Крысину условный срок.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Впоследствие ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

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Теги публикации: журналисты, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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