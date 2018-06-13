Дело Крысина: в суде начались дебаты

Гособвинение настаивает на наказании в виде 6 лет лишения свободы

В Апелляционном суде Киева по делу Юрия Крысина сегодня, 13 июня, начались судебные дебаты. Об этом объявил председательствующий судья Ященко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, первой выступает прокурор по делу Людмила Гетьман.

"Основанием смягченного наказания была его хорошая характеристика и содержание малолетних детей. Его искреннее раскаяние не является истинным. Его поведение свидетельствует об отсутствии жалости за совершенное преступление. Считаю, что его раскаяние является вынужденным, а не искренним. Стороной обвинения обращалось внимание, что не учтена тяжесть обстоятельств, при которых совершалось преступление. На момент совершения преступления Крысин прекрасно осознавал, что он делает. Преступная деятельность стала его нормой жизни и привычкой. Было установлено, что у него уже была судимость раньше. Так, лицо поведения не изменило. Прошу признать виновным Крысина и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы", - сказала прокурор.

Напомним, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционных жалоб, поданных прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 года, которым Юрий Крысин признан виновным в совершении уголовного преступления.