По справі Майдану оголосили підозру екс-слідчому міліції

Фото: Революція Гідності (РБК-Україна)

Колишній слідчий вніс до тексту підозри неправдиві відомості

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс-слідчому поліції, який свідомо притягнув невинного до кримінальної відповідальності за масові протести 2014 року у Черкасах. Підозра була висунута колишньому слідчому за ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними правоохоронців, колишній слідчий слідчого відділення одного із міськвідділів Управління МВС в Черкаській області 24 січня 2014 року за відсутності будь-яких доказів причетності особи до правопорушень склав і підписав затриманому повідомлення про підозру у масових заворушеннях та захопленні державних будівель (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 КК України).

Також відомо, що слідчий вніс до тексту підозри неправдиві відомості.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводить 76 розслідувань по "справах Майдану".

Раніше РБК-Україна писало, що на початку червня зірвалося розгляд справи про розстріли на Майдані.