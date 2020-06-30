Суд виправдав екс-суддю Царевич по справі "Автомайдану"

Фото: Оксана Царевич на засіданні суду (graty.me)

Справа Оксани Царевич суд розглядав з 2015 року

Шевченківський районний суд міста Києва визнав колишню суддю Печерського районного суду столиці Оксану Царевич невинною у винесенні неправосудних рішень. Її справу розглядав суд з 2015 року.

Про це повідомляють "Грати".

Царевич підозрювали у винесенні завідомо неправосудних рішень та зловживанні службовим становищем, а саме - у незаконному позбавленні прав активістів "Автомайдану" після мітингу в Межигір'ї.

Нагадаємо, у вересні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення судді Оксани Царевич.

Після чого суддя оскаржив сові звільнення, однак суд відмовив їй у відновленні на посаді.

Царевич судили за статтею 375 Кримінального кодексу - умисне винесення суддею неправосудного рішення або вироку. У тому числі, за винесення рішення з корисливих чи особистих міркувань. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до восьми років.

Крім того, Офіс генпрокурора оголосив підозра екс-слідчому у справі Майдану.

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Автор: РБК-Україна