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Справу розкрадань в Міноборони направили в ВАКС

Новини » Політика    08.10.2019 - 09:33
Справу розкрадань в Міноборони направили в ВАКС
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У вказаному провадженні обвинувачується колишній заступник міністра оборони

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба САП.

Підозрювані по справі - колишній заступник міністра оборони, директор та працівник відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовець Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, представник ТОВ "Трейд Коммодіті" у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна, - ред), також за реальний кінцевий власника ТОВ "Трейд Коммодіті" - у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що у 2016 році ці особи організували підвищення цін на нафтопродукти, внаслідок чого державі заподіяно збитки на суму 58 млн грн.

Нагадаємо, керівник САП Назар Холодницький раніше заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідує понад 10 справ в оборонній сфері. Тоді він заявив, що ця справ на стадії завершення.

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