САП розслідує понад 10 проваджень в оборонній сфері, - Холодницький

Фото: Назар Холодницький (УНИАН)

Холодницький також зазначив, що на стадії слідства перебувають провадження, які розслідуються з минулих років

Керівник САП Назар Холодницький заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розслідує понад 10 справ в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Холодницький зазначив, що справа по Львівському бронетанковому заводу, директор якого обвинувачується у закупівлі другосортних двигунів, вже в суді.

"Ми маємо більше десятка проваджень, пов’язаних з "Укроборонпромом" і я б не обмежувався "Укроборонпромом", ми називаємо це провадження в оборонній сфері. Це все, що стосується державної безпеки й оборони. Згадайте ті провадження, які вже в суді є. Це Львівський бронетанковий завод, директор якого обвинувачується, на нашу думку обґрунтовано, у закупівлі другосортних двигунів. Які перед тим було продано армією же приватним підприємствам. Справа вже більше року в суді слухається", - сказав Холодницький.

Він зазначив, що на стадії слідства перебувають інші провадження, які розслідуються з 2015-2016 років.

"Є провадження на стадії завершення щодо закупівлі палива для потреб Міністерства оборони. Там десятки тисяч тонн дизельного палива, зокрема, компанії "Трейд-Комодіті", яка продавала це паливо Міноборони. Це провадження вже завершено, підозрювані знайомляться з матеріалами суду, чекаємо направлення до суду. На стадії слідства є інші провадження, які розслідуються з 2015-16 років. Більше десятка вже є", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гендиректор Державного концерну "Укроборонпрому" Павло Букін спростовує інформацію про "відкати" з купівлі підприємством авіаційних висотомірів і заявив, що не збирається у відставку через скандал навколо інформації про розкрадання в оборонці.