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Дело хищений в Минобороны направили в ВАКС

Новости » Политика    08.10.2019 - 09:33
Дело хищений в Минобороны направили в ВАКС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В указанном производстве обвиняется бывший заместитель министра обороны

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму свыше 58 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Подозреваемые по делу - бывший заместитель министра обороны, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, - ред.), также реальный конечный владельц ООО "Трейд Коммодити" - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что в 2016 году эти лица организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 млн грн.

Напомним, руководитель САП Назар Холодницкий ранее заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует более 10 дел в оборонной сфере. Тогда он заявил, что это дело на стадии завершения.

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