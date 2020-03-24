Справа Гандзюк: на судовому засіданні Левіну стало погано

Підозрюваному в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну стало погано під час судового засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Повідомляється, що судове засідання проходило в закритому режимі за участю сторін у зв'язку з ризиком поширення коронавірусу.

Адвокат Левіна заявив, що його підзахисного не перевіряли на наявність коронавірусу, адже він приїхав з Болгарії.

При цьому він додав, що таким чином вони всі знаходяться в небезпеці, і попросив надати зал, де буде більше дистанція між людьми.

Нагадаємо, 16 березня була завершена екстрадиція Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. В Офісі генпрокурора переконані, що екстрадиція Левіна прискорить розслідування справи Гандзюк.

Крім того, Печерський районний суд Києва заарештував Левіна до 2 квітня без альтернативи застави.