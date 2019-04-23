ru
ua

Справа Гандзюк: адвокати Мангера намагаються скасувати підозру у замовлені вбивства


Відповідну скаргу адвокати подали у Шевченківського районного суду міста Києва

Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на одного з адвокатів чиновника Олександра Шадріна.

За його словами, відповідну скаргу адвокати подали у Шевченківського районного суду міста Києва.

"Призначалось на сьогодні засідання, але у зв’язку із неявкою прокурора відкладено", - заявив Шадрін.

Він також додав, що причини, чому не прийшов прокурор, їм не повідомили.

"Вважаємо не було достатніх підстав для винесення такого рішення - повідомлення про підозру. Вважаємо його необґрунтованим", - додав адвокат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Шевченківський райсуд Києва ухвалив відмовити в продовженні терміну відсторонення від посади підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. 

Крім того, Мангер повернувся на роботу.  За даними джерела, Мангер приходив на роботу і приймав відвідувачів, у той же час, за словами його адвокатів, Владислав Мангер перебував у реанімації.

Також Шевченківський райсуд Києва дозволив надіти на нього електронний браслет. Підозрюваного також зобов'язали з'явитися до слідчого і прокурора за викликом, не виїжджати за межі Херсона без дозволу, повідомляти про зміну місця знаходження.

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
Читати всі новини