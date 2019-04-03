Вбивство Гандзюк: суд зобов'язав Мангера носить електронний браслет

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Суддя відхилила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу з застави на утримання під вартою

Шевченківський райсуд Києва ухвалив задовольнити клопотання сторони обвинувачення щодо Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, частково. Відповідне рішення ухвалила суддя Лідія Щебуняєва, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суддя ухвалила рішення не арештовувати Владислава Мангера, але зобов’язала носити електронний браслет.

В ході засідання були досліджені протоколи допиту деяких свідків і матеріали провадження.

"Суд ухвалив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу щодо Владислава Мангера задовольнити частково. Відмовити в задоволенні клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою", - заявила суддя.

Вона зазначила, що Мангер повинен прибувати до слідчого та прокурора за викликом, не виїжджати за межі міста Херсону без дозволу, повідомляти про зміну місця перебування, здати на зберігання прокурору свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Крім того у Шевченківському суді Києва у справі Владислава Мангера допитали свідка Галину Ляшевську.

У вівторок, 2 квітня, з 13:30 у Шевченківському суді Києва почався розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Мангеру. 6 березня голову Херсонської облради відсторонили від посади на 1 місяць.

Нагадаємо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд заарештував його до 3 березня з альтернативою внесення майже 2,5 млн гривень застави. 15 лютого за нього внесли заставу, після чого Мангер покинув ізолятор і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

21 березня Київський апеляційний суд відхилив скаргу Мангера на відсторонення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.