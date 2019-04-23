Дело Гандзюк: адвокаты Мангера пытаются отменить подозрение в заказе убийства

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Соответствующую жалобу адвокаты подали в Шевченковский районный суд города Киева

Адвокаты председателя Херсонской областной рады Владислава Мангера пытаются отменить через суд его статус подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на одного из адвокатов чиновника Александра Шадрина.

По его словам, соответствующую жалобу адвокаты подали в Шевченковский районный суд города Киева.

"Назначалось на сегодня заседание, но в связи с неявкой прокурора отложено", - заявил Шадрин.

Он также добавил, что причины, почему не пришел прокурор, им не сообщили.

"Считаем не было достаточных оснований для вынесения такого решения - уведомление о подозрении. Считаем его необоснованным", - добавил адвокат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Шевченковский райсуд Киева принял отказать в продлении срока отстранения от должности подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру.

Кроме того, Мангер вернулся на работу. По данным источника, Мангер приходил на работу и принимал посетителей, в то же время, по словам его адвокатов, Владислав Мангер находился в реанимации.

Также Шевченковский райсуд Киева позволил надеть на него электронный браслет. Подозреваемого также зобов'связали с'явиться к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать об изменении места нахождения.