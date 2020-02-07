Справа "Энергомережі": записи розмов Суркіса і Кононенко знищені

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Артем Ситник повідомив, що записи були знищені тим органом, який знімав цю інформацію

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що записи розмов Григорія Суркіса та Ігоря Кононенка у справі "Энергомережі" знищені. Про це він повідомив під час прес-конференції з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницким, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, НАБУ шукали походження цих записів, однак вони були знищені тим органом, який знімав цю інформацію.



"Що стосується сюжету. У нас були процесуальні контакти з журналістами. Звичайно, у них є своя таємниці, вони не повинні розкривати джерела. Ми почали шукати походження цих записів. Очевидно, що їх робили правоохоронні органи. Але отримали відповідь, що ці записи вже знищені тим органом, який знімав цю інформацію. Тепер намагаємося цю інформацію перевірити і прийняти рішення про причетність або непричетність інших осіб", - заявив він.

Нагадаємо, в кінці травня САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенком.

Зазначимо, колишнього народного депутата Дмитра Крючкова підозрюють у нанесенні шкоди на суму понад 346 млн гривень. У квітні минулого року його екстрадували з Німеччини.