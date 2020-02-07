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Дело "Энергомережи": записи разговоров Суркиса и Кононенко уничтожены  

Новости » Политика     07.02.2020 - 15:32
Дело "Энергомережи": записи разговоров Суркиса и Кононенко уничтожены  
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Артем Сытник сообщил, что записи были уничтожены тем органом, который снимал эту информацию

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что записи разговоров Григория Суркиса и Игоря Кононенко по делу "Энергомережи" уничтожены. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, НАБУ искали происхождение этих записей, однако они были уничтожены тем органом, который снимал эту информацию.

"Что касается сюжета. У нас были процессуальные контакты с журналистами. Конечно, у них есть своя тайны, они не должны раскрывать источники. Мы начали искать происхождение этих записей. Очевидно, что их делали правоохранительные органы. Но получили ответ, что эти записи уже уничтожены тем органом, который снимал эту информацию. Теперь пытаемся эту информацию проверить и принять решение о причастности или непричастности других лиц", - заявил он.

Напомним, в конце мая САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

Отметим, бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова подозревают в нанесении ущерба на сумму более 346 млн гривен. В апреле прошлого года его экстрадировали из Германии.

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