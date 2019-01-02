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Справу екс-начальника МВС Києва за побиття активістів "Автомайдана" передано в суд

Новини » Суспільство    02.01.2019 - 18:35
Справу екс-начальника МВС Києва за побиття активістів "Автомайдана" передано в суд
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екс-чиновник звинувачується у затриманні активістів "Автомайдану" в ніч з 22 на 23 січня 2014 року в Києві

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо екс-заступника начальника Головного управління МВС України в м. Києві - начальника кримінальної міліції передано в суд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Екс-чиновник звинувачується в організації із залученням цивільних осіб (т. зв."тітушок"), співробітників оперативних підрозділів та столичного спецпідрозділу "Беркут" в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці. Щорса в Києві біля міської лікарні №17 незаконних затримань 6 активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, нанесення їм тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і навмисного пошкодження їх автомобілів.

"У подальшому, згідно звинуваченням, активістів доставили в Дарницьке районне управління міліції м. Києва, де вищевказаний керівник організував дачу залученими правоохоронцями завідомо неправдивих показань з обвинуваченням невинних громадян у тяжких злочинах, незаконне їх затримання та притягнення слідчими до кримінальної відповідальності за нібито масові заворушення", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ст.340 Кримінального кодексу України (організація, керівництво підготовкою та вчиненням за попередньою змовою групою осіб завідомо незаконного затримання; організація притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину із штучним створенням доказів обвинувачення; організація незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб)

Також у відомстві зазначають, що з цього епізоду злочину, крім вищезгаданого чиновника, до кримінальної відповідальності притягнуто ще 18 правоохоронців, зокрема, 13 співробітників спецпідрозділу "Беркут", в тому числі командир полку, і командир роти, заступник начальника управління боротьби з незаконним обороом наркотиків, начальник відділу і 8 цивільних осіб ("тітушок")

Окрім того, висунуто обвинувачення та керівнику апарату суду в незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей в цю систему) при розподілі справ між суддями при обранні затриманим запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що прокуратура завершила слідство у справі екс-заступник глави міліції Києва Олександра Кравченко, якого звинувачують в організації "тітушок" і затриманні учасників "Автомайдану".

Також у справах Майдану завершили слідство проти екс-заступник голови Дніпровського райсуду Олександра Дзюби.

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