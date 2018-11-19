По делам Майдана завершили следствие против экс-замглавы Днепровского райсуда

Иллюстративное фото (court.gov.ua)

Александра Дзюбу обвиняют в преследовании активистов Майдана

Прокуратура завершила расследования против экс-замглавы Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбы, которого обвиняют в преследовании участников Майдана зимой 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Сообщается, что Дзюба выносил решения об аресте четырех участников акций протеста, которые были задержаны 18 февраля 2014 года. Действия судьи квалифицировали как незаконное препятствование проведению собраний и митингов, а решения об аресте следствие считает заведомо неправосудными.

Также сообщается, что стороне защиты открыли доступ к материалам следствия. После ознакомления подозреваемого с материалами обвинительный акт направят в суд.

Напомним, в январе Высший совет правосудия уволил Александра Дзюбу за аресты активистов Майдана 2013-2014 годов. Судья пытался оспорить решение в дисциплинарной палате, но его жалобу отклонили. В сентябре сообщалось о задержании Дзюбы.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что по делу о расстрелах на Майдане задержали предполагаемого снайпера. При этом источники РБК-Украина сообщили, что задержание произошло еще 30 октября, а решение об аресте вынесли 3 ноября.