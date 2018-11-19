Дело Майдана: прокуратура завершила следствие по делу экс-замглавы милиции Киева

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Александра Кравченко обвиняют в организации "титушек" и задержании участников "Автомайдана"

Прокуратура завершила следствие по делу экс-замглавы милиции Киева Александра Кравченко, которого обвиняют в организации "титушек" и задержании участников "Автомайдана". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Сообщается, что завершено расследование в отношении бывшего замначальника ГУ МВД Украины в Киеве - начальника криминальной милиции Александра Кравченко, который подозревается в задержании активистов "Антимайдана" с привлечением "титушек" и сотрудников "Беркута" в 22 на 23 января 2014 года возле Киевской городской больницы № 17. Задержанных доставили в Дарницкое райуправление, где он организовал предоставление правоохранителями заведомо ложных показаний.

На основании таких сфальсифицированных материалов судьи районного суда арестовали пострадавших. При расследовании обнаружили вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда.

Напомним, ранее сообщалось, что по делам Майдана завершили следствие против экс-замглавы Днепровского райсуда Александра Дзюбы.

В октябре сообщалось, что прокуратура уже завершила расследование в отношении 4 "беркутовцев".