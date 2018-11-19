ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Дело Майдана: прокуратура завершила следствие по делу экс-замглавы милиции Киева

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 14:06
Дело Майдана: прокуратура завершила следствие по делу экс-замглавы милиции Киева
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Александра Кравченко обвиняют в организации "титушек" и задержании участников "Автомайдана"

Прокуратура завершила следствие по делу экс-замглавы милиции Киева Александра Кравченко, которого обвиняют в организации "титушек" и задержании участников "Автомайдана". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Сообщается, что завершено расследование в отношении бывшего замначальника ГУ МВД Украины в  Киеве - начальника криминальной милиции Александра Кравченко, который подозревается в задержании активистов "Антимайдана" с привлечением "титушек" и сотрудников "Беркута" в  22 на 23 января 2014 года возле Киевской городской больницы № 17. Задержанных доставили в Дарницкое райуправление, где он организовал предоставление правоохранителями заведомо ложных показаний.

На основании таких сфальсифицированных материалов судьи районного суда арестовали пострадавших. При расследовании обнаружили вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда.

Напомним, ранее сообщалось, что по делам Майдана завершили следствие против экс-замглавы Днепровского райсуда Александра Дзюбы.

В октябре сообщалось, что прокуратура уже завершила расследование в отношении 4 "беркутовцев".

 

Прокуратура направила в суд дело в отношении еще двух экс-"беркутовцев"
Новости Украины МайданАвтомайдантитушки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь