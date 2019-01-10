Справа екс-керівництва ОГХК: в суді допитали свідка

Ілюстративне фото (sud ua)

Зловживання колишнього керівництва ОГХК завдали державі збитків на суму майже 13 млн доларів

У Солом’янському районному суді м. Києва вчора, 9 січня, відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишніх CEO АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", внаслідок зловживання яких державі заподіяно збитків на суму майже 13 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Зазначається, що службові особи державного підприємства "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (на даний час АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія") з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, упродовж грудня 2014 року - липня 2016 року при здійсненні господарської діяльності продавали титановмісні руди за заниженими цінами через компанії-посередники.

"Реалізація сировини здійснювалось через пов’язані та підконтрольні керівництву державного підприємства іноземні компанії - посередники - Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG (Австрія) та Adelis Trade LLP (Великобританія), з подальшим продажем руд іноземним суб’єктам господарювання реального сектору економіки - кінцевим отримувачам за дійсними ринковими цінами", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що при цьому службові особи державного підприємства за можливості укладення прямих контрактів вели переговори та укладали контракти, діючи в інтересах вищевказаних підконтрольних компаній - посередників.

На рахунках цих компаній і залишилася частина прибутку розміром 12,9 млн доларів, що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України, становить - 296,8 млн грн.

"У судовому засіданні допитано одного свідка та продовжено відсторонення від посади керівника товариства", - додали у відомстві.

Зазначимо, 28 листопада 2018 року засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням виконувача обов'язків керівника ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журило і колишнього його заступника з комерційних питань Юрія Перцева не відбулися. За інформацією прокуратури, в будівлі Солом'янського суду Києва не було електрики.

Нагадаємо, на початку серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції повернути на доопрацювання прокурорам справу, в якій фігурує керівник ВАТ ОГХК Руслан Журило.