Справу екс-глави Львівського бронетанкового заводу скерували в суд

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направили до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього глави Львівського бронетанкового заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-слубу САП.

Прокурори просять визнати екс-директора винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України, за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016-2018 роки.

Розслідування встановило, що посадовець умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині.

Також підозрюваний "забув" вказати у деклараціях відомості про власну компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів.

Так, відповідно до угоди вказана особа визнає себе винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, та погоджується на призначення покарання у виді штрафу у розмірі 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

"Зауважимо, вказаний посадовець разом з іншими особами обвинувачується ще у розтраті коштів державного бюджету, вчиненому на ДП "Львівський бронетанковий завод" під час закупівлі військового майна. Наразі ця справа слухається у Вищому антикорупційному суді", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомялося, що НАБУ і САП завершили досудове розслідування стосовно колишнього глави Львівського бронетанкового заводу.

РБК-Україна писало, що слідство встановило, що екс-директор в електронних деклараціях за 2016-2018 роки не вказав інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.