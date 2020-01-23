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Справу екс-гендиректора ДП "Укрвакцина" скерували в суд

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 16:57
Справу екс-гендиректора ДП "Укрвакцина" скерували в суд
Фото: Андрій Макаренко (УНІАН)

Його підозрюють у розтраті чверть мільйона гривень

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишніх генерального директора та головного бухгалтера ДП "Укрвакцина" МОЗ Україна за фактом заволодіння 245 тис. гривень держпідприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Встановлено, що упродовж 2016 - 2017 років колишнім керівником ДП "Укрвакцина" МОЗ України за пособництва головного бухгалтера незаконно отримані кошти держпідприємства на суму 245 тис. гривень під виглядом премій, надбавок та неправомірно завищеного посадового окладу.

За результатами проведеного слідчими ДФС у місті Києві досудового розслідування здобуто достатні докази для скерування обвинувального акту до суду за обвинуваченням експосадовців у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 5 ст. 27 (Види співучасників) КК України відповідно.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків державному підприємству на майно обвинувачених накладено арешт.

Також на теперішній час триває судовий розгляд провадження стосовно колишнього гендиректора ДП "Укрвакцина" за фактом розтрати коштів вказаного державного підприємства на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, колишньому гендиректору ДП "Укрвакцина" Андрію Макаренку у жовтні 2019 року повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні коштами держпідприємства у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

РБК-Україна, у квітні 2018 року Міністерство охорони здоров'я відсторонило гендиректора держпідприємства "Укрвакцина" Андрія Макаренка, якого підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень. Також МОЗ розпочало перевірку на підприємстві.

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