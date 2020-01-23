Дело экс-гендиректора ГП "Укрвакцина" направили в суд

Фото: Андрей Макаренко (УНИАН)

Его подозревают в растрате четверти миллиона гривен

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" Минздрава по факту завладения 245 тыс. гривен госпредприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что в течение 2016 - 2017 годов бывшим руководителем ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины при пособничестве главного бухгалтера незаконно полученные средства госпредприятия на сумму 245 тыс. гривен под видом премий, надбавок и неправомерно завышенного должностного оклада.

По результатам проведенного следователями ГФС в городе Киеве досудебного расследования нашли достаточно доказательств для направления обвинительного акта в суд по обвинению экс-чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников) УК Украины соответственно.

С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков государственному предприятию на имущество обвиняемых наложен арест.

Также в настоящее время продолжается судебное разбирательство производство в отношении бывшего гендиректора ГП "Укрвакцина" по факту растраты денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, бывшему гендиректору ГП "Укрвакцина" Андрею Макаренко в октябре 2019 года сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

РБК-Украина, в апреле 2018 года Министерство здравоохранения отстранило гендиректора госпредприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко, которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен. Также Минздрав начал проверку на предприятии.