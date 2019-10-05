Екс-гендиректору ДП "Укрвакцина" оголошено підозру

Фото: Андрій Макаренко (УНІАН)

Колишнього директора держпідприємства підозрюють у розтраті 245 тис грн

Колишньому гендиректору ДП "Укрвакцина" Андрію Макаренку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні коштами держпідприємства у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

За версією слідства, упродовж 2016-2017 років колишнім генеральним директором ДП "Укрвакцина" незаконно отримані кошти держпідприємства на суму 245 тис. грн під виглядом премій, надбавок та неправомірно завищеного посадового окладу.

"Заволодіння коштами підприємства відбулось за попередньою змовою із колишнім головним бухгалтером зазначеного держпідприємства, яка сприяла у заволодінні коштами шляхом виготовлення та підписання необхідних бухгалтерських документів та відображення їх у звітності підприємства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Міністерство охорони здоров'я відсторонило гендиректора держпідприємства "Укрвакцина" Андрія Макаренка, якого підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень. Також МОЗ розпочало перевірку на підприємстві.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 роу генеральному директору держпідприємства "Укрвакцина" Андрію Макаренку, котрого підозрювали у розтраті 1,5 млн гривень, змінено запобіжний захід. Так, нічний домашній арешт змінено на цілодобовий домашній арешт.