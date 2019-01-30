"Справа Дубневича": суд обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у розкраданнях на УЗ

Одну з підозрюваних відпустили під особисте зобов'язання

Соломенский райсуд Киева избрал меры пресечения еще трем подозреваемым в возможном завладении 92,27 миллиона гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в деле народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Слово и дело".

Указано, что суд отправил под ночной домашний арест бывшего директора ООО "Арго" Антона Шевченко и возложил на него ряд обязанностей: не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает без разрешения; прибывать по каждому вызову и требованию. Также Шевченко обязали уведомлять об изменении своих мест жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в деле; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Под ночной домашний арест отправили и начальника отдела верхнего строения пути филиала "Центр обеспечения производства" УЗ Андрея Степаненко. На него возложили те же обязанности, кроме сдачи на хранение загранпаспорта.

При этом суд отпустил под личное обязательство еще одного подозреваемого, работницу отдела филиала ЦОП Клепак. На нее возложили такие же обязанности, как и на Степаненко.

По данным следствия, подозреваемые на протяжении декабря 2015 - марта 2017 года организовали закупку УЗ стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала ЦОП УЗ в сумме около 93,27 млн гривен.

В НАБУ проинформировали, что троих подозреваемых задержали и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, 18 января Соломенский райсуд уже избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Отметим, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генеральную прокуратуру Украины представление о снятии неприкосновенности с Дубневича.

Как писало РБК-Украина ранее, детективы НАБУ завершили расследование так называемого "газового дела народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей" о завладении природным газом НАК "Нафтогаз Украина" в размере более 308 млн кубических метров на сумму более 1,4 млрд гривен.