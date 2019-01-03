ГПУ может направить в Раду представление на Ярослава Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (из открытых источников)

Расследованием дела против нардепа занималось НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Она отметила, что ГПУ получила представление от САП на Дубневича.

"Изучаем. После заключения юридического отдела или направим в Верховную раду или на доработку", - заявила Сарган.

По ее словам, расследованием дела против нардепа занималось Национальное антикоррупционное бюро.

"Это дело НАБУ и САП. Поэтому не можем комментировать", - добавила она.

Представитель ГПУ также отметила, что пока неизвестно, в какие сроки ГПУ сможет направить это представление в Верховную раду.

Ранее РБК-Украина писало, что детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют возможное уклонение от уплаты налогов фирмами ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО НПП "Энергия-Новояворовск", конечными бенефициарами которых являются народные депутаты-принимать Ярослав и Богдан Дубневичи.

В конце августа также сообщалось, что НАБУ расследует дело возможное недостоверное декларировании и незаконном обогащении народных депутатов от БПП Дубневичей.