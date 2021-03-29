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Справа ПВК Семенченка: затримали ще одного колишнього комбата "Донбасу"

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 17:01
Справа ПВК Семенченка: затримали ще одного колишнього комбата "Донбасу" Фото: Анатолій Виногродський (facebook Анатолій Виногродський)
Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України затримала ще одного підозрюваного у справі ПВК Семенченка - приватної військової компанії колишнього нардепа Семена Семенченко. Ним виявився колишній командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський (позивний "Гал").

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Печерський районний суд міста Києва у даний момент обирає Виногродському запобіжний захід.

"Поки йде засідання, рішення ще не прийнято", - уточнив співрозмовник видання.

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