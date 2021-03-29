Справа ПВК Семенченка: затримали ще одного колишнього комбата "Донбасу"
Фото: Анатолій Виногродський (facebook Анатолій Виногродський)
Служба безпеки України затримала ще одного підозрюваного у справі ПВК Семенченка - приватної військової компанії колишнього нардепа Семена Семенченко. Ним виявився колишній командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський (позивний "Гал").
Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
Печерський районний суд міста Києва у даний момент обирає Виногродському запобіжний захід.
"Поки йде засідання, рішення ще не прийнято", - уточнив співрозмовник видання.
Новина доповнюється