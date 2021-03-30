Справа "ПВК Семенченка": Шевченко вийшов з СІЗО

Так званий "агент Національного антикорупційного бюро" Євген Шевченко вийшов з слідчого ізолятора, де перебував під вартою у справі про "приватну армію". За Шевченка внесли заставу в розмірі 5 мільйонів гривень.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в правоохоронних органах.

Як відомо, у п'ятницю, 26 березня, Печерський районний суд міста Києва відправив Шевченка під варту з правом внесення 5 мільйонів гривень застави. Так званого "агента НАБУ" взяли під варту у справі про створення та діяльність приватної військової компанії.

"Так, заставу внесли вчора. Шевченко залишив СІЗО", - сказав співрозмовник агентства.

Заставу за так званого "агента НАБУ" внесли ще в понеділок, 29 березня.

Нагадаємо, що разом з Шевченком у справі фігурує екс-нардеп Семен Семенченко. Шевченка та Семенченка правоохоронці вважають засновниками цієї "приватної армії".

За версією слідства вони нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Слідство вважає, що ПВК могла співпрацювати з країнами Близького Сходу на предмет організації поставок зброї.

Як писало РБК-Україна, Семенченка також відправили в СІЗО, однак без права внесення застави.

Додамо, що вже на наступний день арештованого екс-нардепа Семенченка госпіталізували.