Справа Бахматюка політично вмотивована, а у Ситника конфлікт інтересів, - адвокати

Фото: Тетяна Козаченко і Дмитро Лошаков (з відкритих джерел)

Юристи вважають незаконним оголошення Бахматюка в розшук

Оголошення в розшук Олега Бахматюка є незаконним, а сама справа про рефінансування VAB банку - є політично вмотивованою. Про це під час прес-конференції "Нові обставини справи Писарука-Бахматюка" заявили юристи адвокатського об'єднання "Юридична компанія "Капітал" Тетяна Козаченко і Дмитро Лошаков.

Юристи Бахматюка готові оскаржити в судах незаконні дії НАБУ, керівник якого, Артем Ситник, "має прямий конфлікт інтересів в цій справі".

Юристи вважають оголошення в розшук Олега Бахматюка, яке відбулося з порушенням процедур, юридичним нонсенсом, а справу - політично мотивованою.

"НАБУ намагається показати швидкі результати для правильності та обгрунтованості свого існування, а також допомогти керівникам країни показати результати, - зазначила Тетяна Козаченко. - Всі передумови видачі кредиту взагалі відсутні в матеріалах НАБУ. НАБУ взагалі не аналізує ситуацію і необхідність для надання стабілізаційних кредитів", - пояснила вона. За словами юристки, давно досліджену, закриту справу було порушено в поспіху, в умовах політичної кон'юнктури, і саме тому звинувачення НАБУ суперечать давно вивченими фактами, даним перевірок та експертиз. Козаченко підкреслила, що "саме тому можна стверджувати, що не забезпечується повне і неупереджене розслідування".

Крім того, юристи розповіли, що в Артема Ситника, директора НАБУ, є прямий конфлікт інтересів у цій справі. Сам Артем Ситник судом першої інстанції визнаний винним у корупційному правопорушенні, а основний свідок звинувачення - радник сестри Олега Бахматюка Микола Надейко. Ситник не платив за елітний відпочинок на мисливській базі з дорогим алкоголем, розбивав квадроцикли і т. д. Визнаний винним у корупційному правопорушенні, Ситник не може обіймати посаду директора НАБУ.

"Артем Ситник вчинив адміністративне корупційне правопорушення. Це привід для його звільнення. Це обставини, встановлені судом. Одним з головних свідків звинувачення є радник сестри Бахматюка Микола Надейко", - розповідає Дмитро Лошаков. Ситник через довірену особу просив головного свідка, Миколу Надейко, який і оплачував відпочинок, відмовитися від своїх свідчень.

Юристи також зазначили, що Бахматюк вже кілька років намагається добитися реструктуризації та виплатити борг банків державі. Останні такі переговори відбулися в кінці жовтня цього року, коли Олег Бахматюк висунув пропозицію внести 500 млн грн, і далі щороку виплачувати по 1 млрд грн до повної виплати всієї суми. Однак відповідей на свої пропозиції від посадових осіб Бахматюк так і не отримав.

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Бахматюка. Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма.