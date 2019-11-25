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Дело Бахматюка политически мотивировано, а у Сытника конфликт интересов, - адвокаты

Новости » Общество     25.11.2019 - 17:27
Дело Бахматюка политически мотивировано, а у Сытника конфликт интересов, - адвокаты
Фото: Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков (из открытых источников)

Юристы считают незаконным объявление Бахматюка в розыск

Объявление в розыск Олега Бахматюка незаконно, а само дело о рефинансировании VAB банка - является политически мотивированным. Об этом во время пресс-конференции "Новые обстоятельства дела Писарука-Бахматюка" заявили юристы адвокатского объединения "Юридическая компания "Капитал" Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков.

Юристы Бахматюка готовы обжаловать в судах незаконные действия НАБУ, руководитель которого, Артем Сытник, "имеет прямой конфликт интересов в этом деле".

Юристы считают объявление в розыск Олега Бахматюка, которое произошло с нарушением процедур, юридическим нонсенсом, а само дело - политически мотивированным.

"НАБУ пытается показать быстрые результаты для правильности и обоснованности своего существования, а также помочь руководителям страны показать результаты, - отметила Татьяна Козаченко. - Все предпосылки выдачи кредита отсутствуют вообще в материалах НАБУ. НАБУ не анализирует вообще ситуацию и необходимость для предоставления стабилизационных кредитов", - пояснила она. По словам юристки, давно исследованное, закрытое дело было возбуждено в спешке, в условиях политической конъюнктуры, и именно поэтому обвинения НАБУ противоречат давно изученным фактам, данным проверок и экспертиз. Козаченко подчеркнула, что "именно поэтому можно утверждать, что не обеспечивается полное и беспристрастное расследование".

Кроме того, юристы рассказали, что у Артема Сытника, директора НАБУ, есть прямой конфликт интересов в этом деле. Сам Артем Сытник судом первой инстанции признан виновным в коррупционном правонарушении, а основной свидетель обвинения - советник сестры Олега Бахматюка Николай Надейко. Сытник не платил за элитный отдых на охотничьей базе с дорогим алкоголем, разбивал квадроциклы и т.д. Признанный виновным в коррупционном правонарушении, Сытник не может занимать должность директора НАБУ.

"Артем Сытник совершил административное коррупционное правонарушение. Это повод для его увольнения. Это обстоятельства, установленные судом. Одним из главных свидетелей обвинения является советник сестры Бахматюка Николай Надейко", - рассказывает Дмитрий Лошаков. Сытник через доверенное лицо просил главного свидетеля, Николая Надейко, который и оплачивал отдых, отказаться от своих показаний.

Юристы также отметили, что Бахматюк уже несколько лет пытается добиться реструктуризации и выплатить долг банков государству. Последние такие переговоры состоялись в конце октября этого года, когда Олег Бахматюк выдвинул предложение внести 500 млн грн, и дальше каждый год выплачивать по 1 млрд грн до полной выплаты всей суммы. Однако ответов на свои предложения от должностных лиц Бахматюк так и не получил.

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Бахматюка. Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.

У Бахматюка назвали объявление его в розыск незаконным Бахматюка объявили в розыск
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