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Бахматюка оголосили в розшук

Новини » Політика     22.11.2019 - 13:13
Бахматюка оголосили в розшук
Фото: Олег Бахматюк (AgroPolit.com)

Кінцевий власник ВіЕйБі банку Олег Бахматюк у розшуці

Кінцевого власника VAB банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, Національне антикорупційне бюро розшукує Олега Бахматюка, який народився 14.08.1974.

Бахматюка оголосили в розшук

Нагадаємо, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили 8 особам, серед яких чинні та колишні працівники НБУ, ПАТ "VAB Банк" та приватних компаній, пов'язаних з кінцевими беніфіціарами "VAB Банку", - про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень.

Ці кошти Нацбанк надав "VAB Банку" у 2014 році як стабілізаційний кредит, оскільки фінансова установа перебувала у скрутному становищі. Однак, за 40 днів з моменту виділення кредиту НБУ визнав банк як неплатоспроможним.

По цій справі Вищий антикорупційний суд взяв під домашній арешт члена Ради Національного банку України Миколи Каленського, підозрюваного у заволодінні кредитом Нацбанку на 1,2 млрд грн.

РБК-Україна писало, що НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку.

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Новини України Олег Бахматюкрозыск
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