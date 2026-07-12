Дельфины "слепнут" от сонаров: как война уничтожает китообразных в Черном море

Главное: Масштабы трагедии: Общее количество жертв за время полномасштабного вторжения может превышать 100 тысяч особей.

Общее количество жертв за время полномасштабного вторжения может превышать 100 тысяч особей. Почему погибают животные: Основными факторами являются разрушение эхолокации из-за работы вражеских сонаров, акустические травмы от взрывов, приводящих к кессонной болезни, и критическое химическое загрязнение моря.

Основными факторами являются разрушение эхолокации из-за работы вражеских сонаров, акустические травмы от взрывов, приводящих к кессонной болезни, и критическое химическое загрязнение моря. Эффект отравленной цепи: Из-за невозможности охоты истощенные дельфины сжигают собственные жиры, в которых накопились токсины, что приводит к самоотравлению и гибели от вирусов.

Из-за невозможности охоты истощенные дельфины сжигают собственные жиры, в которых накопились токсины, что приводит к самоотравлению и гибели от вирусов. Доказательная база: Ученые нацпарка документируют каждый случай для будущих международных судов и уголовного производства по статье об экоциде (ст. 441 УК Украины), чтобы добиться репараций от России.

Массовая гибель дельфинов

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" остается единственным, кто с первых дней полномасштабного вторжения может системно фиксировать последствия войны.

"Только за последние 55 дней мы зафиксировали 71 погибшего дельфина на территории Нацпарка. И это только те животные, которых море вынесло на берег", - объясняет Русев.

Ученый отмечает, что 95% тел тонет, а доступ ко многим участкам побережья ограничен, поэтому реальные цифры могут быть значительно выше. По последним оценкам, количество жертв за 4,5 года полномасштабной войны может достигать более 100 тысяч.

Работники нацпарка сейчас документируют количество погибших дельфинов, ведется уголовное производство по экоциду по статье 441. В дальнейшем все данные могут использовать в международных судах, чтобы получить репарации от России.

Военные сонары и "слепота" дельфинов

Самым большим врагом китообразных в Черном море стала работа военных сонаров. Вражеские субмарины и надводные лодки создали колоссальную шумовую нагрузку, особенно в северо-западной части акватории.

Когда в сезонную миграцию весной дельфины попадают в зону действия этих приборов, их эхолокационная система разрушается. Животное фактически становится "слепым", теряя навигационные способности.

Каскадный механизм гибели:

Потеря эхолокации: Дельфин не способен найти рыбу - свой единственный способ питания.

Дельфин не способен найти рыбу - свой единственный способ питания. Вынужденная голодовка: Животное начинает использовать собственные жировые запасы.

Животное начинает использовать собственные жировые запасы. Самоотравление: В жировом слое за годы накопились токсичные соединения из-за загрязнения моря. Изможденный дельфин отравляет себя этими химикатами.

В жировом слое за годы накопились токсичные соединения из-за загрязнения моря. Изможденный дельфин отравляет себя этими химикатами. Иммунный коллапс: Ослабленный организм становится уязвимым к морбиливирусам, которые в нормальных условиях не смертельны.

Иван Русев 4,5 года исследует влияние войны на дельфинов (инфографика РБК-Украина)

Взрывы и "кессонная болезнь"

Война в море - это постоянное акустичное и физическое давление. Взрывы при деоккупации территорий и боевых действий на море имеют для дельфинов ужасные последствия.

"Вода - это среда, которая производит звук значительно лучше воздуха, поэтому взрывная волна действует на животное в разы мощнее. Из-за взрывной волны дельфин мгновенно выскакивает на поверхность. У него во время слишком быстрого подъема из глубины возникает так называемая кессонная болезнь", - констатирует Иван Русев.

Резкое изменение давления приводит к выделению азота в крови, разрыву капилляров и невыносимой боли, что может спровоцировать инфаркт.

Дополнительным фактором являются морские мины, периодически дрейфующие и детонирующие, убивая все живое вокруг, а также фосфорные боеприпасы, вызывающие ожоги под водой.

Химический "коктейль" в среде обитания

Черное море накопило беспрецедентное количество токсинов, возникших в результате военных действий:

Техногенные катастрофы: Авария на Каховской ГЭС принесла в море около 10 тысяч тонн горюче-смазочных материалов и тяжелых металлов.

Авария на Каховской ГЭС принесла в море около 10 тысяч тонн горюче-смазочных материалов и тяжелых металлов. Затонувшие объекты: Остатки российских кораблей, в частности крейсера "Москва", и подорванных подсанкционных барж.

Остатки российских кораблей, в частности крейсера "Москва", и подорванных подсанкционных барж. Разливы горючего: Аварии российских танкеров в Керченском проливе и разливы подсолнечного масла в Одесской области этой весной.

Поскольку дельфины находятся на вершине пищевой цепи, они становятся финальным реципиентом всех этих ядов.

Во время полномасштабки могло погибнуть 100 тысяч дельфинов (фото: Facebook.com.ivan.rusev)

Почему важно это фиксировать и что будет дальше

Работа ученых на побережье - это не только экологический мониторинг, но и формирование доказательной базы для международных судов. Каждый найденный дельфин - это свидетельство разрушительного влияния войны на окружающую среду.

Популяция китообразных в Черном море еще никогда не знала такой колоссальной нагрузки, и вопрос их выживания сегодня стоит острее, чем когда-либо.

"Мощное химическое загрязнение может распространиться до Босфорского пролива, то есть на все Черное море. Риски чрезвычайно высоки: можем потерять уникальную экосистему. Без дельфинов Черное море перестанет быть "живым", оно начнет деградировать, и жизнь в нем будет угасать", - добавляет Русев.