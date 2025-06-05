Экоцид? В нацпарке в Одесской области нашли мазут, погибших рыб и дельфина

Недавно работники национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области во время обследования побережья Черного моря нашли мазут, выброшенную на берег рыбу и погибшего дельфина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ведущего сотрудника нацпарка, эколога Ивана Русева в Facebook.

Чем встревожены в нацпарке "Тузловские лиманы"

В среду, 4 мая, Русев рассказал, что в национальном природном парке снова обнаружили мазут.

Он уточнил, что работники НПП "Тузловские лиманы" обследовали побережье Черного моря в пределах парка - для выявления загрязненных мазутом участков (в результате аварии российских танкеров от 15 декабря 2024 года в Керченском проливе).

По словам эколога, тогда был обнаружен "один участок на 2 км песчаной пересыпи у пролива Тузловские лиманы - Черное море, где море выбросило мазут различных фракций общим весом 1 кг".

Найденный на побережье Черного моря мазут (фото: facebook.com/ivan.rusev)

"Он оперативно собран. Мазут был очень мягкий от температуры +30 на песке", - уточнил эксперт.

Он отметил, что мазут, в основном, был выброшен на берег вместе:

с морской травой (зостерой);

с ракушками различных видов.

Мазут вместе с морской травой и ракушками (фото: facebook.com/ivan.rusev)

"Мощные ветры и подводные течения недавно срывали морскую траву со дна моря, где был распространен мазут и его выбросило на берег. Вероятно мазут где-то еще есть на побережьях Одесской области, но не везде пляжи обследуют", - сообщил Русев.

Он добавил, что мощные ветры и перенос песка по пересыпи, вероятно, частично "прикрывают" мазут и он растворяется в толще песка, отравляя песчаные биоценозы.

"Основная часть того мазута, который мог доплыть до Северо-Западного Причерноморья с места аварии 15.12.2024 года, с потеплением уже растворяется и "монтируется" в пищевые цепи гидробионтов морской экосистемы и Тузловских лиманов", - рассказал эколог.

О вероятном негативном влиянии мазута может свидетельствовать умершая рыба атерина, выброшенная на побережье лимана Бурнас возле указанного пролива на 2 км песчаной пересыпи.

"Согласно протоколу мониторинга мазута проинформирован Департамент экологии Одесской ОГА", - отметил специалист.

Публикация Русева насчет найденного мазута и погибшей рыбы (скриншот: facebook.com/ivan.rusev)

В четверг, 5 июня, Русев напомнил украинцам о Международном дне охраны окружающей среды и сообщил, что "ночь в украинской Бессарабии была "горячей" от орков".

Он рассказал, что уже почти год прошел с того момента, как на побережье Черного моря в пределах НПП "Тузловские лиманы" был обнаружен последний погибший дельфин белобочка.

Согласно оценкам работников парка, это было связано "с влиянием войны РФ против Украины".

"И вот вчера, на 33 км песчаной пересыпи в нацпарке снова был найден мертвый дельфин белобочка. Плавники не повреждены, но видно, что он долго был в море и шел к нашим берегам", - сообщил эколог.

Он уточнил, что одновременно в Румынии "также обнаружен мертвый маленький кит - азовка в устье реки Дунай - Сулина".

"Не исключено, что они погибли давно от мазута в зоне Керченского пролива, или от сонаров рашистских кораблей возле Новороссийска. И их сейчас течениями и морскими волнами прибило к западным берегам Черного моря", - поделился эксперт.

Отмечается, что тело погибшего дельфина было доставлено на границу "Тузловская Амазония" - "для дальнейшего вскрытия и выявления причин гибели в рамках уголовного производства по статье 441 "Экоцид"

Другая публикация Русева насчет погибшего дельфина (скриншот: facebook.com/ivan.rusev)