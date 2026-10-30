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Делегация Украины вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу

16:39 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: эвакуация в Олешках (t.me/David_Arakhamia)

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек направляется в Анапу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу", - заявил он.

Нардеп добавил, что оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, после чего автобусами доберутся домой.

Напомним, 27 октября вблизи временно оккупированных Олешек Херсонской области объявили режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции.

Она предусматривает доставку помощи мирным жителям, а также подготовку эвакуации населения. Режим тишины должен действовать до 22:59 1 ноября.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о завершении разминирования маршрутов, необходимых для проезда гуманитарного конвоя и эвакуации людей из Олешек.

Сегодня утром Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация прибыла в Олешки. В населенном пункте началась эвакуация людей и раздача гуманитарной помощи.

О том, что известно о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.

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