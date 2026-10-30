Делегация Украины вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу

"Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу", - заявил он.

Нардеп добавил, что оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, после чего автобусами доберутся домой.

Напомним, 27 октября вблизи временно оккупированных Олешек Херсонской области объявили режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции.

Она предусматривает доставку помощи мирным жителям, а также подготовку эвакуации населения. Режим тишины должен действовать до 22:59 1 ноября.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о завершении разминирования маршрутов, необходимых для проезда гуманитарного конвоя и эвакуации людей из Олешек.