Делегація України разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи

"Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи", - заявив він.

Нардеп додав що звідти вони вилетять літаками до Білорусі, після чого автобусами дістануться додому.

Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок Херсонської області оголосили режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції.

Вона передбачає доставку допомоги мирним жителям, а також підготовку до евакуації населення. Режим тиші має діяти до 22:59 1 листопада.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про завершення розмінування маршрутів, необхідних для проїзду гуманітарного конвою та евакуації людей з Олешок.