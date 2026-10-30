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Делегация Украины добралась до Олешек: эвакуация началась (видео)

11:39 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Делегация Украины добралась до Олешек: эвакуация началась (видео) Фото: эвакуация из Олешек началась 30 октября (Getty Images)
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Украинская делегация в пятницу, 30 октября, добралась до Олешек. В городе стартовала эвакуация и раздача гуманитарки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек. Началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи", - отметил нардеп.

Арахамия добавил, что режим тишины продолжается и пообещал рассказать подробности позже.

Лубинец подчеркнул, что режим тишины в Олешках длится уже 80 часов и продолжается дальше. Он добавил, что сейчас общается с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего.

"Наш главный приоритет - люди, нуждающиеся в помощи. Делаем все возможное, чтобы поддержать их и помочь каждому и каждой, кто в этом нуждается", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 27 октября вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области был введен режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.

Она предполагает доставку гуманитарной помощи гражданским и подготовку к эвакуации местных жителей. Режим тишины будет действовать до 22:59 1 ноября.

Напомним, Лубинец заявил, что разминирование маршрутов для гуманитарного конвоя и эвакуации из Олешек закончилось. Он сообщил, что местные жители получат возможность эвакуироваться к 14:00 пятницы, 30 октября.

О том, что известно о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.

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