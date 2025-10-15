ua en ru
Делегация Украины работает в США в совершенно новом формате: Стефанишина раскрыла детали

Среда 15 октября 2025 09:07
UA EN RU
Фото: делегация Украины работает в США в совершенно новом формате (t.me/OlhaStefanishyna)
Автор: Константин Широкун

Украинские делегации работают в Вашингтоне в совершенно новом формате для максимальной наполненности встречи между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram посла Украины в США Ольги Стефанишиной и Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Украинские делегации уже работают в Вашингтоне над максимальной наполненностью встречи между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в эту пятницу", - отметила Стефанишина.

По ее словам, на этот раз выбран совершенно новый формат взаимодействия: продолжается диалог между военными командами, правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встречается с финансовыми партнерами для обеспечения устойчивости Украины, в частности энергетической.

Кроме того, секретарь Рустем Умеров контактирует с оборонной промышленностью, а глава Офиса президента Андрей Ермак будет иметь ряд встреч, чтобы подготовить основу для разговора лидеров по достижению мира.

"Важно сохранить импульс мирных усилий под лидерством США, который позволил урегулировать ситуацию в Газе. Именно поэтому, мы готовим бэкграунд, который покажет потенциал глобального объединения для завершения войны в Украине, как это очерчено президентами США и Украины - мир через силу", - добавила посол Украины в США.

Она также подчеркнула, что на этой неделе стоит ожидать объявления о новых поставках вооружения Украине в рамках инициативы PURL.

"Кроме военного сотрудничества, на этой неделе также будет идти речь о стратегическом экономическом партнерстве между Украиной и США. Амбициозное двустороннее соглашение о критических минералах уже перешло в фазу реализации, с начальными проектами на стадии внедрения", - подчеркнула Стефанишина.

Встреча с Lockheed Martin и Raytheon

"Вместе с Премьер-министром Юлией Свириденко, Секретарем СНБО Рустемом Умеровым, Первым заместителем Министра иностранных дел Сергеем Кислицей и нашим Послом в США Ольгой Стефанишиной встретились с представителями Lockheed Martin и Raytheon", - отметил Ермак.

По его словам, F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают ВСУ на фронте.

"Каждая сбитая российская ракета или уничтоженный командный пункт врага доказывают качество американского оружия и профессионализм наших воинов. Наше сотрудничество продолжает расти", - добавил он.

Визит украинской делегации в США

Напомним, что сейчас в Соединенных Штатах работает большая делегация украинских чиновников, которые готовят встречу президентов США и Украины, которая запланирована на пятницу, 17 октября, а также обсуждают ряд важных комплексных тем.

В частности, в Вашингтоне премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить укрепление партнерства и обеспечение долгосрочного мира.

Соединенные Штаты Америки Вашингтон Андрей Ермак Уряд
