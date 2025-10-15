ua en ru
Делегація України працює у США в абсолютно новому форматі: Стефанішина розкрила деталі

Середа 15 жовтня 2025 09:07
UA EN RU
Делегація України працює у США в абсолютно новому форматі: Стефанішина розкрила деталі Фото: делегація України працює у США в абсолютно новому форматі (t.me/OlhaStefanishyna)
Автор: Константин Широкун

Українські делегації працюють в Вашингтоні в абсолютно новому форматі задля максимальної наповненісті зустрічі між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram посла України в США Ольги Стефанішиної та Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Українські делегації уже працюють в Вашингтоні над максимальною наповненістю зустрічі між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським цієї п’ятниці", - зазначила Стефанішина.

За її словами, цього разу обрано абсолютно новий формат взаємодії: триває діалог між військовими командами, урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко зустрічається з фінансовими партнерами для забезпечення стійкості України, зокрема енергетичної.

Окрім того, секретар Рустем Умеров контактує з оборонною промисловістю, а очільник Офісу президента Андрій Єрмак матиме низку зустрічей, щоб підготувати основу для розмови лідерів щодо досягнення миру.

"Важливо зберегти імпульс мирних зусиль під лідерством США, який дозволив врегулювати ситуацію в Газі. Саме тому, ми готуємо бекґраунд, який покаже потенціал глобального об’єднання для завершення війни в Україні, як це окреслено президентами США та України – мир через силу", - додала посол України у США.

Вона також підкреслила, що цього тижня варто очікувати на оголошення про нові постачання озброєння Україні в межах ініціативи PURL.

"Окрім військового співробітництва, цього тижня також йтиметься про стратегічне економічне партнерство між Україною та США. Амбіційна двостороння угода про критичні мінерали вже перейшла у фазу реалізації, з початковими проектами на стадії впровадження", - підкреслила Стефанішина.

Зустріч з Lockheed Martin і Raytheon

"Разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, Секретарем РНБО Рустемом Умєровим, Першим заступником Міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та нашим Послом у США Ольгою Стефанішиною зустрілися з представниками Lockheed Martin і Raytheon", - зазначив Єрмак.

За його словами, F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують ЗСУ на фронті.

"Кожна збита російська ракета чи знищений командний пункт ворога доводять якість американської зброї та професіоналізм наших воїнів. Наша співпраця продовжує зростати", - додав він.

Візит української делегації до США

Нагадаємо, що зараз у Сполучених Штатах працює велика делегація українських урядовців, які готують зустріч президентів США та України, яка запланована на п'ятницю, 17 жовтня, а також обговорюють ряд важливих комплексних тем.

Зокрема, у Вашингтоні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити зміцнення партнерства та забезпечення довгострокового миру.

