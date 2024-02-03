Делегация РФ приехала из оккупированного Крыма. МИД передал официальную ноту протеста Никарагуа

МИД Украины передало официальную ноту протеста Никарагуа. Причиной для нее стал визит российской делегации в эту страну из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"В связи с приездом российской делегации из временно оккупированного Крыма в Никарагуа Министерство иностранных дел Украины передало правительству этого государства ноту протеста", - говорит он, отметив, что украинской стороной протест был заявлен 31 января.

В МИД отмечают, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности, Устав ООН.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью территории Украины, в отношении которой у представителей российской оккупационной администрации нет никакой правосубъектности", - подчеркивают в министерстве.

Когда состоялся визит российской делегации?

Сам визит делегации представителей оккупационных администраций в Никарагуа состоялся 23 января 2024 - с целью подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, а также о побратимстве между временно оккупированной Ялтой и Гранадой.

Об этом случае нарушения суверенитета Украины стало известно после мониторинга испаноязычных источников информации Представительством президента Украины в Крыму.

Скандалы

В ноябре прошлого года The Washington Post со ссылкой на перехваченные электронные письма сообщил, что россияне ищут альтернативные пути доступа к оккупированному Крыму. В частности, российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с полуостровом. По данным издания, якобы переговоры по этому строительству уже состоялись в конце октября. Но в МИД Китая назвали сообщение об этом таким, что "лишено оснований".

Напомним, в конце мая 2023 года правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым был изображен частью России. В МИД Украины отреагировали, заявив, что это является прямым отрицанием официальных заявлений относительно позиции Будапешта.