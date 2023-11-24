РФ хочет построить подводный тоннель, соединяющий ее с Крымом, договаривается с Китаем, - WP

После неоднократных ударов ВСУ по Крымскому мосту, россияне ищут альтернативные пути доступа к оккупированному Крыму. Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с полуостровом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как сообщает издание, переговоры, состоявшиеся в конце октября, были спровоцированы растущей озабоченностью России по безопасности незаконно построенного моста через Керченский пролив. Он является ключевой логистической линией для российской армии, но дважды подвергся атакам ВСУ и до сих пор остается уязвимой целью украинских войск.

Отмечается, что переговоры подчеркивают решимость России сохранить свой контроль над Крымом, который она незаконно аннексировала в 2014 году. А также растущую зависимость Москвы от Китая как источника глобальной поддержки.

По мнению официальных лиц США и инженеров, такую идею будет сложно реализовывать. На строительство, которое продлится годами, нужно будет потратить миллиарды долларов. К тому же, такие работы никогда не проводились в зоне боевых действий.

Но, несмотря на сомнения в жизнеспособности плана, по словам экспертов, у России есть четкие причины для его реализации.

"Не сумев добиться решающей победы в войне, Россия сталкивается с риском того, что Украина будет пытаться сорвать Керченский мост в течение следующих лет", - отметил Александр Габуев, эксперт по отношениям между Москвой и Пекином.

Аналитики отмечают, что Керченский тоннель вряд ли удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в ее военных усилиях. Москва может рассматривать его как долгосрочную инвестицию - цель, обеспечивающая безопасную связь с территорией, за которую можно конкурировать на протяжении десятилетий.

Проект также создаст политические и финансовые риски для Китая, никогда официально не признававшего аннексию Крыма Россией, и чьи компании могут попасть в ловушку экономических санкций, которые США и ЕС наложили на страну-агрессора.

Несмотря на это, перехваченные электронные письма свидетельствуют о том, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие. Они были предоставлены WP украинскими чиновниками.

В одном из сообщений говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC "готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".

Ранее корпорация неоднократно сотрудничала с РФ, в частности помогая в расширении линий метро в Москве.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост подвергся ударам уже не один раз.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, которые повлекли значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

В ГУР постоянно напоминают, что Крымский мост является законной целью для ударов Украины. Буквально этот тезис в начале ноября в интервью РБК-Украина повторил представитель ГУР Андрей Юсов отметив, что Крымский мост остается законной военной целью ВСУ.