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Делегация ECOWAS провела в Нигере переговоры с лидером хунты

Фото: делегация ECOWAS в Нигере встретилась со свергнутым президентом после переговоров с лидером хунты (twitter.com/Abdulfagge)
Автор: Владимир Костырин

Делегация стран Экономического сообщества государств Западной Африки (ECOWAS) посетила Нигер, где встретились с лидером государственного переворота Абдурахманом Чиани, а также со свергнутым президентом страны Мохаммедом Базумом.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Twitter (X) представителя президента Нигерии.

Представители стран Западной Африки провели переговоры с лидером хунты Нигера в столице страны Ниамее. После этого они встретились с Базумом, которого мятежники удерживают в резиденции.

"После встречи с главой CNSP Нигера (президентская гвардия, - Ред.) генералом Абдулрахманом Чиани делегация ECOWAS в Нигере также посетила сегодня вечером (19 августа, - Ред.) в Ниамее президента Мохамеда Базума", - говорится в публикации.

Делегацию переговорщиков возглавил бывший военный лидер Нигерии Абдулсалам Абубакар. В нее вошел также генеральный секретарь ECOWAS Омар Турей, передает Reuters.

Обозреватели расценивают факт встречи хунты в Нигере с делегацией ECOWAS, как свидетельство потенциальной готовности к переговорам. Дело в том, что предыдущие миссии Западноафриканского блока были ими отклонены.

Стоит обратить внимание, что прием делегации состоялся после того, как накануне блок ECOWAS заявил о готовности начать военную операцию в Нигере с целью возобновления конституционного строя в стране. При этом по итогам саммита в Гане представители стран Западной Африки добавили, что все еще надеются на мирные договоренности с путчистами, и двери для переговоров еще открыты.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохамеда Базума совершила государственный переворот, и фактически взяла главу государства в заложники. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

На это отреагировали страны блока Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть в стране конституционный порядок, они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.

Через некоторое время страны ECOWAS приостановили совещание относительно интервенции, а представители повстанцев заявили, что до сих пор открыты для переговоров.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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Нигер