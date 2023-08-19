Страны Западной Африки согласовали дату возможного вторжения в Нигер

Начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккры согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер из-за государственного переворота в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На встрече стран Экономического сообщества государств Западной Африки обсуждалась возможность интервенции с целью добиться восстановления демократии в Нигере.

По словам одного из участника совещания в Аккре, "если дипломатические усилия не дадут результата, может потребоваться вооруженное вмешательство".

Как заявил глава ведомства ECOWAS по политическим вопросам и безопасности Абдель-Фату Муссах, они "готовы выполнить приказ немедленно".

На саммите союзники подробно обсудили детали и обстоятельства возможного вторжения, при этом отметили, что все еще надеются на мирные договоренности с хунтой в Нигере, так как "двери для переговоров еще открыты".

Госпереворот в Нигере и реакция ECOWAS

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохамеда Базума совершила государственный переворот, и фактически взяла главу государства в заложники. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

На это отреагировали страны блока Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть в страну конституционный порядок они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.

Через некоторое время страны ECOWAS приостановили совещание относительно интервенции, а представители повстанцев заявили, что до сих пор открыты для переговоров.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.